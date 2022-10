Putin, la Russia resta aperta ai colloqui con l'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso del vertice euroasiatico in corso ad Astana, ha confermato che la Russia è aperta alla prospettiva di colloqui con l'Ucraina. Lo riferisce la Tass. Putin ha poi affermato che al momento non c'è più bisogno di "attacchi massicci" sulle infrastrutture ucraine. "La Russia non vuole distruggere l'Ucraina", aveva detto poco prima. (ANSA).