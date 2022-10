Processi più brevi, -18% nel civile e -13% nel penale

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Si riduce la durata dei processi . Nel settore civile il calo è del 18, 4% , in quello penale del 13,9 per cento. E diminuisce anche l'arretrato nel civile: più nelle Corti d'appello (- 24,1%) che nei tribunali (-6,7%). La migliore performance in termini di durata dei processi è della Cassazione, con una riduzione del 25,1% nel civile e del 23,3% nel penale. I dati arrivano dal ministero della Giustizia. Gli impegni concordati con la Commissione europea prevedono una riduzione della durata dei processi del 40% nel civile e del 25% nel penale, rispetto ai valori di partenza del 2019, entro giugno 2026. (ANSA).