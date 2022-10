Gb: media, Hunt nuovo cancelliere allo Scacchiere

(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - E' Jeremy Hunt, 56 anni, veterano di vari governi britannici e già ministro degli Esteri sotto Theresa May, il nuovo cancelliere dello Scacchiere. Lo ha scelto Liz Truss, secondo il Guardian, per cercare di riunificare un Partito Conservatore in rivolta contro di lei. Hunt è considerato un moderato, è stato lo sfidante numero uno di Boris Johnson per la leadership Tory del 2019 e ha sostenuto nella corsa al dopo BoJo l'ex cancelliere Rishi Sunak contro la stessa Truss. Succede a Kwasi Kwarteng, costretto oggi a farsi da parte sulla scia della bufera alimentata dalla manovra fiscale iperliberista annunciata in Parlamento il 23/9. (ANSA).