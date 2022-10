Ita: Lufthansa, ancora disposti a parlarne se Roma cambia idea

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Per Lufthansa Ita non è più un investimento interessante dopo che il governo italiano ha optato per una parziale privatizzazione della compagnia. "Il governo italiano ha deciso di non procedere con una piena privatizzazione" e per Lufthansa "non è la soluzione", ha detto l'amministratore delegato d Lufthansa, Carsten Spohr, a margine di un evento a Francoforte, secondo quanto riferisce Bloomberg. "Se c'è un cambio di opinione in Italia - ha aggiunto - sono disponibile a volare laggiù ogni giorno, ma deve essere una piena privatizzazione come inizialmente considerato". (ANSA).