Papa: non cediamo al ricatto della guerra

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 14 OTT - "In questi mesi è andato crescendo in Europa e nel mondo il fragore della guerra", "non cediamo a questo ricatto! Non cadiamo in questa trappola! Continuiamo a sognare la pace e a lavorare per la pace, spargendo semi di fraternità e di amicizia sociale". Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, i partecipanti al 'Christmas Contest' promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis. "La mano tesa, sempre la mano tesa", ha aggiunto il Papa. (ANSA).