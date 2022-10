Camera: Provenzano, Pd avrà candidato bandiera, probabile donna

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Chissà che non possa essere una donna. Questo sarebbe importante". Così Giuseppe Provenzano, parlamentare del Partito Democratico, risponde ad Agorà su Rai Tre alla domanda su quale potrebbe essere il candidato del Pd alle votazioni per l'elezione del Presidente della Camera. Sul voto di ieri al Senato, Provenzano ha invece sottolineato: "penso che la figura di La Russa sia una figura che non faccia bene al Paese perché è una figura divisiva. Questa è la responsabilità del centrodestra". (ANSA).