Simple Minds, dal Covid un inno alla gioia

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - "Nel momento peggiore del Covid abbiamo fatto un album pieno di gioia. Questa è stata la nostra sfida": Jim Kerr presenta così Direction of the Heart, il diciottesimo album di studio dei Simple Minds in uscita il prossimo 21 ottobre. Attraverso le sue nove tracce, l'album "è un inno, una celebrazione della vita, come dimostra il primo estratto dal disco 'Vision Thing', il cui video è stato girato a Taormina, dove Kerr vive ormai da 20 anni. In Sicilia vive anche Burchill e qui è nata la gestazione del disco, poi registrato ai Chameleon Studios di Amburgo. (ANSA).