Usa: inflazione all'8,2%. Fed verso maxi rialzo

(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - L'inflazione non molla negli Stati Uniti. Pur rallentando rispetto al +8,3% di agosto, i prezzi al consumo restano a livelli elevati: sono saliti in settembre sono saliti dell'8,2%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su un +8,1%. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,4%, oltre il +0,2% previsto. La Fed si avvia a un nuovo-maxi rialzo dei tassi di interesse a novembre. Dopo i dati sull'inflazione di settembre, gli swap danno per scontato un rialzo dei tassi dello 0,75%. (ANSA).