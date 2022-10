La Russa,grazie a chi mi ha votato fuori da maggioranza

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Non ci crederete ma non l'ho preparato minimamente un discorso ma certamente prima dei ringraziamenti, che sono abituali e sentiti, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votano e quelli che si sono astenuti e se mi consentite quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra". Così Ignazio la Russa, neopresidente del Senato in Aula. (ANSA).