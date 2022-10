Consiglio d'Europa, Russia sia definita regime terrorista

(ANSA) - STRASBURGO, 13 OTT - L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa chiede a tutti gli Stati membri di "dichiarare l'attuale regime russo come regime terrorista". La richiesta, passata quasi all'unanimità, con il voto favorevole degli italiani, Manuel Vescovi (Lega), Marina Berlinghieri (Pd) e Maurizio Buccarella (Gruppo misto), è contenuta in un rapporto in cui l'assemblea chiede anche alle capitali di non riconoscere in alcun modo l'annessione di territorio ucraino da parte della Russia, e neppure i referendum imposti da Mosca. L'assemblea di Strasburgo chiede inoltre che "i negoziati di pace possano aver luogo solo alle condizioni dell'Ucraina". (ANSA).