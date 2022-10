Governo:La Russa,grazie Calderoli,segnale di compattezza

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Grande gesto di generosità di Roberto Calderoli che, come me, forse più di me poteva fare e avrebbe titoli per essere il presidente del Senato. Lo ringrazio per la sua scelta che è politica e gli rinnovo la mia amicizia e gratitudine". Lo ha detto il senatore di FdI Ignazio La Russa, commentando il passo indietro del collega leghista che dovrebbe spianare la strada per la sua elezione alla presidenza di Palazzo Madama. "È un segnale di compattezza del centrodestra", ha aggiunto lasciando gli uffici di FdI alla Camera. (ANSA).