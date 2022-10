Morto 15enne afroamericano colpito da agente alla testa

(ANSA) - WASHINGTON, 11 OTT - Un ragazzino afroamericano è morto in ospedale qualche giorno dopo essere stato colpito alla testa da un agente fuori da un negozio in Mississippi. Lo riportano i media americani. Secondo un testimone il giovane è stato anche ammanettato quando giaceva a terra. Stando alla ricostruzione della polizia di Gulfport Jaheim McMillan è stato fermato assieme ad altri ragazzini ragazzi armati che minacciavano i passanti. La famiglia del giovane ucciso sostiene che il ragazzo non avesse una pistola. La madre, Katrina Mateen, ha raccontato di essere stata ammanettata dalla polizia una volta arrivata sul luogo in cui il figlio giaceva. (ANSA).