Covid: Francia, sotto inchiesta ex premier Edouard Philippe

(ANSA) - PARIGI, 11 OTT - La Corte di Giustizia della Repubblica, il tribunale dei ministri in Francia, ha convocato l'ex premier Edouard Philippe per il 24 ottobre prossimo in vista di una sua iscrizione nel registro degli indagati in merito alla gestione della pandemia del Covid. Lo si apprende dalla procura. Philippe era primo ministro dal 15 maggio 2017 e restò in carica fino al 3 luglio 2020, quando - dopo il primo lockdown - fu sostituito da Jean Castex. L'ex primo ministro è stato convocato dal tribunale dei ministri in vista di un'iscrizione nel registro degli indagati. Le ipotesi di reato per l'attuale sindaco di Le Havre e presidente del partito centrista Horizons, sono quelle di aver esposto a pericolo la vita dei cittadini e di aver volontariamente evitato di battersi contro una calamità. Sarà interrogato dai tre magistrati della commissione istruttoria della Corte che, alla fine dell'interrogatorio, potranno decidere di metterlo sotto inchiesta personalmente o come testimone informato dei fatti. (ANSA).