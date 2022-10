M5s: Conte, emozione per prima volta da deputato

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "È il primo incontro che facciamo con i parlamentari e c'è emozione anche per me perché come sapete anche per me è la prima volta. Ci confronteremo da subito per coordinarci in modo efficace". Così il leader M5s Giuseppe Conte arrivando a Montecitorio per partecipare all'assemblea degli eletti del movimento. (ANSA).