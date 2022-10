Industria: Istat, produzione agosto +2,3% sul mese

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Ad agosto 2022 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti del 2,3% rispetto a luglio. Lo rileva l'Istat spiegando che l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta in termini tendenziali del 2,9%. I giorni lavorativi sono stati 22 come ad agosto 2021. Nella media del trimestre giugno-agosto il livello della produzione diminuisce dell'1,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale del 2,6% per i beni di consumo, dell'1,8% per i beni strumentali e dello 0,8% per i beni intermedi. Si registra un calo per l'energia (-2,3%). Il settore che registra ad agosto l'incremento maggiore della produzione su base annua è quello dei farmaceutici con un +51,0% (+9,9% su luglio). Nei primi otto mesi dell'anno si registra un aumento della produzione complessivo dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. (ANSA).