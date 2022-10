Bankitalia: ad agosto tassi sui mutui stabili al 2,45%

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Stabili, ad agosto, i tassi sui mutui casa erogati dalle banche alle famiglie. Secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 2,45 per cento (come in luglio), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all'8,61 per cento (8,48 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari all'1,45 per cento (1,31 nel mese precedente). (ANSA).