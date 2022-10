FdI: Meloni ai parlamentari, siate presenti sempre

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Sulle assenze non ci sono assenze giustificate. Bisogna essere presenti e basta". E' una delle raccomandazioni che la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha fatto ai suoi parlamentari durante la prima assemblea post elezioni. Secondo quanto si apprende, Meloni ha insistito su quest'aspetto insieme al valore dell'esempio, che ha chiesto ai 'suoi' in Parlamento: "Noi dobbiamo dare l'esempio come gruppo, anche con la nostra presenza", avrebbe detto la presidente. Chiesta, inoltre, sobrietà nell'estetica e nell'esposizione pubblica: "Cercheranno di criticarci per quello che diciamo, facciamo o come ci vestiamo. Perciò bisogna evitare di cercare di comparire a tutti i costi, perché il rispetto delle istituzioni si fa nel concreto". (ANSA).