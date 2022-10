In corso le operazioni di accoglienza di deputati e senatori

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Al via le operazioni di accoglienza e immatricolazione dei nuovi senatori e deputati in vista dell'avvio della nuova legislatura dal 13 ottobre. A Palazzo Madama gli adempimenti sono iniziati alle 9. Il primo ad accreditarsi è stato Nicola Calandrini (FdI) e subito dopo Luca De Carlo (FdI). La prima deputata ad arrivare, alle 15 a Montecitorio, è stata Ylenia Lucaselli, rieletta alla Camera per Fratelli d'Italia. Tra i primi anche il ministro del Lavoro uscente Andrea Orlando. I neoeletti attendono in fila nel corridoi di entrare nella grande sala dove sono state allestite le postazioni per la raccolta de dati e la foto di rito da inserire nel facciario. (ANSA).