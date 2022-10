Governo: Meloni, sia autorevole e parta dalle competenze

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - L'ho detto agli alleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d'Italia in Parlamento: puntiamo a dar vita a un governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze. Puntiamo a dare a questa nazione il governo più autorevole possibile. Non c'è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni, nel suo intervento all'assemblea degli eletti del partito. (ANSA).