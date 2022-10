Governo: Rampelli, Ronzulli? Si valutano i profili migliori

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Non abbiamo tensioni con nessuno, è una normale dialettica fra tre partiti diversi della stessa coalizione". Lo ha detto Fabio Rampelli, arrivando alla Camera per la riunione dei parlamentari di FdI con la leader Giorgia Meloni, a chi gli domanda delle trattative con FI e Lega sulla formazione del governo.C'è una veto su Licia Ronzulli? "Non ci sono tensioni, si valutano i profili migliori per fare il governo migliore possibile", ha replicato Rampelli. (ANSA).