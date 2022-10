Ucraina:Calenda,manifestazioni pace? C'è componente immorale

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Credo che le manifestazioni per la pace abbiano una componente di immoralità perchè non dicono che c'è un aggressore e un aggredito e così perdiamo la bussola morale e politica". Così Carlo Calenda, leade di Azione, commentando le iniziative in corso e sottolineando come anche nel "Pd vi sia una componente massimiliasta" accanto a quella "riformista, di cui Letta fa parte". (ANSA).