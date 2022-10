«In Italia il 2023 sarà a crescita zero per lo choc energia», le stime di Confindustria

"Lo shock energetico abbatte le prospettive di crescita", avverte il Centro studi di Confindustria che vede il Pil 2022 in crescita del 3,4% ma un 2023 a crescita zero: "L'Italia cade in stagnazione" e con "una inflazione record". Il Pil italiano "dopo una dinamica positiva nella prima metà del 2022 subisce un aggiustamento al ribasso tra fine anno e inizio 2023, poi recupera piano. La crescita 2022 (+3,4%) è già tutta acquisita ed è molto superiore a quella che si prevedeva sei mesi fa. Per il 2023, invece", nell'analisi degli economisti di via dell'Astronomia "c'è una forte revisione al ribasso rispetto allo scenario di aprile (-1,6 punti) che porta alla stagnazione in media d'anno". All'appuntamento con le previsioni economiche di autunno il centro studi diretto da Alessandro Fontana, tra i molti approfondimenti di uno scenario ampio, calcola in 110 miliardi l'aumento dei costi per le imprese legato allo shock dei prezzi dell'energia, con una incidenza che sale al 9,8% dei costi totali. "livelli insostenibili". Sul fronte della dinamica dell'occupazione si prevede che "dopo una battuta d'arresto in estate, diventerà negativa tra l'autunno e l'inverno" mentre "per l'anno prossimo è attesa una ripresa nel mercato del lavoro", tornerà a crescere ma "solo nella seconda parte del 2023". Il tasso di disoccupazione è atteso in aumento all'8,1% in media nel 2022 e all'8,7% nel 2023. L'inflazione ora su livelli "record" nelle previsioni del CsC per il 2022 "in media, si assesterà al +7,5% (da +1,9% nel 2021)" mentre "nel 2023, è attesa in discesa, ma ancora elevata, al +4,5% in media".