Usa, non c'è minaccia nucleare imminente da parte di Mosca

(ANSA) - WASHINGTON, 07 OTT - "Non abbiamo indicazioni che la Russia si stia preparando ad usare l'arma nucleare ma la retorica di Putin è da irresponsabili e rischia di creare un'escalation". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre a bordo dell'Air Force One che sta portando il presidente Joe Biden in Maryland. La portavoce ha ribadito che gli Stati Uniti non hanno avuto nessuna indicazione della necessità di cambiare la sua "postura nucleare". "I discorsi della Russia sull'uso di armi nucleari sono da irresponsabili e non si possono fare senza subirne le conseguenze", ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca sottolineando che gli Stati Uniti "si faranno intimidire dalla retorica di Putin". Alla domanda se il commento del presidente Joe Biden ieri che il mondo è di fronte al rischio di un "Armageddon nucleare" sia basato su nuove informazioni di intelligence Jean-Pierre risposto "no". (ANSA).