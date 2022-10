Superbonus: Abi, bene Entrate, chiarite responsabilità

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - L'Abi apprezza la circolare dell'Agenzia delle Entrate diffusa ieri che "contiene nuovi e rilevanti chiarimenti in materia di Superbonus, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge "Aiuti bis". In una nota l'associazione ha diffuso una circolare alle banche, rilevando come vi siano "puntuali chiarimenti in tema di profili di responsabilità dell'acquirente il credito". Chiarimenti che "forniscono un utile contributo per la maggiore certezza giuridica delle cessioni dei crediti rivenienti dai bonus edili, recependo le richieste di chiarimento che erano giunte dalla stessa Abi". (ANSA).