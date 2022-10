Reddito: Fico, va rafforzato, ha già politiche attive

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Il reddito é una misura importante che va rafforzata, se non ci fosse stata in pandemia molte persone sarebbero state in difficoltà. In quella legge ci sono anche politiche attive, come gli sgravi per gli imprenditori che assumono i percettori. Quindi va rafforzata e migliorata". Lo afferma Roberto Fico, presidente uscente della Camera, eletto con il Movimento 5 Stelle. (ANSA).