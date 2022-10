Governo: Lega chiede un ministero per Famiglia e natalità

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - La Lega chiede un ministero per la Famiglia e la natalità. Lo ha annunciato il segretario Matteo Salvini ieri in un incontro con i militanti varesini a Saronno, come conferma all'ANSA il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo: "Con questo governo si spera di concretizzare i progetti che in Parlamento abbiamo più volte sostenuto, cercando di seguire l'esempio delle politiche del Trentino Alto Adige, la Regione che ha l'indice di natalità più alto". La Lega "gradirebbe molto" ricoprire il ministero per Affari regionali, autonomia e riforme e, assicura Romeo, "sarà garanzia di stabilità per il governo e per il Paese". "Ci sono trattative in corso. Come non ci sono veti, non ci sono diktat - chiarisce Romeo - ma l'autonomia è una battaglia che la Lega porta avanti. Autonomia e presidenzialismo nel programma elettorale centrodestra sono temi centrali da portare a casa". Infine Romeo ribadisce che per la Lega "più il governo è politico e meglio è: la politica deve dare gli indirizzi, i tecnici possono dare una mano a realizzarli". (ANSA).