Iss, nuovo balzo Rt a 1,18 da 1 e incidenza a 441 da 325

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Nuovo balzo di incidenza e Rt: l'incidenza settimanale a livello nazionale sale infatti a 441 ogni 100.000 abitanti (23/09/2022 -29/09/2022) contro 325 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana (30/09/2022 -06/10/2022). Netto aumento anche dell'indice di trasmissibilità Rt: nel periodo 14 settembre-27 settembre, l'Rt è stato pari a 1,18 (range 0,98-1,52), in aumento rispetto alla settimana precedente (quando è stato pari a 1) e superiore al valore della soglia epidemica. Anche l'Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento, pari a 1,28. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid sale al 1,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 06 ottobre) rispetto al 1,4% (rilevazione al 29 settembre). Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 8,2%% (dato al 06 ottobre) rispetto al 6,0% del 22 settembre. (ANSA).