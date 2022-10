Victoria's Secret, addio agli Angeli ora punta sull'inclusione

(ANSA) - NEW YORK, 06 OTT - Dopo tante critiche e un crollo delle vendite Victoria's Secret prova a lasciarsi alle spalle i canoni di bellezza tradizionali e lancia una campagna a livello globale, 'Undefinable', all'insegna dell'inclusività e della body positivity. Addio quindi agli Angeli, le modelle dai corpi scolpiti che hanno in passato definito il brand di lingerie americano, e benvenute alle donne normali. Il nuovo obiettivo ora è quello di 'accogliere' tutte le donne del mondo senza parametri nè canoni prestabiliti. Tra le nuove testimonial di Victoria's Secret ci sono infatti donne disabili, con forme più arrotondate, i capelli bianchi. Anche se comunque sono state scelte delle celebrity per rappresentare l'azienda, come la modella inglese Paloma Elsesser, Bella Hadid e la cantante country afroamericana Britney Spencer. La nuova campagna è stata lanciata nel flagship store sulla Quinta strada a di New York ma nelle prossime settimane il battage si sposterà in forma massiccia sulle piattaforme social del marchio. (ANSA).