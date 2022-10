Justin Bieber, stop al Justice World Tour

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Justin Bieber ha annunciato il rinvio delle rimanenti date del suo tour mondiale. Il tour, originariamente programmato per il 2020 prima di essere rinviato a causa della pandemia da Covid-19, è partito lo scorso febbraio da San Diego e ha fatto tappa in 10 paesi attraverso 3 continenti. Il 6 settembre Justin - che da mesi combatte contro la sindrome di Ramsay Hunt - ha annunciato che si sarebbe preso una pausa per rendere la sua salute una priorità. Alla notizia ha fatto seguito il 15 settembre l'annuncio della cancellazione di 12 date fino al 18 ottobre. Ora tutte le date restanti, comprese quelle programmate a Bologna per il 27 e 28 gennaio, sono da considerarsi ufficialmente rinviate. Le nuove date verranno fissate seguendo la disponibilità delle varie strutture. I fan che hanno biglietti delle date rinviate del tour mondiale riceveranno notizie non appena ci saranno aggiornamenti disponibili. (ANSA).