Torna libero Roberto Spada, diede testata a un giornalista

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Torna libero Roberto Spada, l'esponente del clan di Ostia noto per la testata ad un giornalista del programma Nemo. La notizia è anticipata dal Messaggero. Venerdì scorso Spada è uscito dal carcere di Tolmezzo dove era stato rinchiuso a seguito anche del gesto violento. Spada, "dimesso per espiazione della pena", è stato accolto ad Ostia da fuochi d'artificio e da una festa per accogliere il suo ritorno a casa. (ANSA).