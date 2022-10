Thailandia:23 i bambini uccisi nell'attacco all'asilo nido

(ANSA) - BANGKOK, 06 OTT - Il bilancio delle vittime dell'attacco in un asilo nido thailandese nella città settentrionale di Na Klang è salito ad "almeno 30", tra cui 23 bambini, ha dichiarato un colonnello della polizia della provincia di Nong Bua Lamphu. L'aggressore ha sparato e accoltellato bambini e adulti e ora è in fuga, ha detto la polizia. Non è chiaro il motivo dell'attacco. (ANSA).