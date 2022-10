Due minorenni arrestati per violenza sessuale su coetanea

(ANSA) - TERNI, 06 OTT - Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri in provincia di Terni per avere violentato una adolescente che stava passeggiando lungo il Nera. Lo riportano oggi il Messaggero e il Corriere dell'Umbria. L'aggressione si è verificata nei mesi scorsi. La ragazza - in base alla ricostruzione accusatoria - è stata abusata da quelli che riteneva fossero suoi amici. Ha poi raccontato quanto successo alla madre e insieme hanno sporto denuncia ai carabinieri. Le indagini coordinate dalla Procura per i minori di Perugia hanno quindi portato all'arresto per violenza sessuale aggravata di due minorenni stranieri ospiti in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati. Si trovano ora in carcere a Firenze. I ragazzi hanno sostenuto di essere estranei alla violenza. (ANSA).