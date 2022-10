Pd: Calenda, partito del 'ma anche', no al campo largo

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Le direzioni del Pd sono sempre all'insegna del 'Ma anche': quel partito cerca di mantenere dentro tutto e finisce che non ci sia una linea. L'opposizione è una grande opportunità ma nel Pd non ci sono idee se non la discussione dei soliti cinque". Lo dice Carlo Calenda di Azione a SkyTg24. "Il campo largo che Bonaccini vuole con noi non ci sarà: se lo scordi. Si parla a partire da un elemento di chiarezza che però non c'è", conclude. "Il Pd decidesse cosa vuole essere e poi ci farà sapere se vuole essere riformista o populista". (ANSA).