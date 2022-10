Descalzi: gas sufficiente, salvo incidenti o freddo anomalo

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Il gas russo è stato sostanzialmente sostituito, abbiamo gli stoccaggi pieni. Il gas russo che arriva ancora, 10-15 milioni di metri cubi al giorno, è costante. Queste condizioni possono darci tranquillità per l'inverno. Però il sistema è tirato, perché manca il gas russo a dare stabilità. Potrebbero esserci problemi tecnici dai paesi fornitori o un freddo maggiore di quello che statisticamente c'è stato negli ultimi 4 anni. In queste periodo è aumentata l'efficienza, i consumi di gas sono stati ridotti del 10-15%. Non dobbiamo essere pessimisti, ma realisti". Lo ha detto l'ad di Eni Claudio Descalzi a un webinar del Messaggero. (ANSA).