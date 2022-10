Primo test di volo per Velocopter, il taxi volante a Roma

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Iniziano i test dii volo del Velocopter, il taxi volante che collegherà il centro di Roma all'aeroporto di Fiumicino in 20 minuti. "A meno di un anno dalla presentazione a Fiumicino del primo prototipo Volocopter, oggi è un primo passo concreto, entrando nel futuro, per la mobilità aerea urbana. Grazie ad Atlantia,Volocopter, Enac ed Enav . Roma sarà una delle prime capitali in cui questo nuovo mezzo di trasporto, l'elicottero elettrico, nel 2024, comincerà a volare, in vista del Giubileo e della candidatura per l'Expo". Lo ha detto il presidente di Adr, Claudio De Vincenti, aprendo all'aeroporto di Fiumicino, nella zona di Pianabella, l'evento "Un viaggio nel futuro - The Vertiport experience in Rome", che vedrà in mattinata, nel debutto del primo vertiporto italiano, il primo test in volo in Italia del Volocopter, l'elicottero elettrico eVTOL, il cosiddetto "taxi volante", che potrà trasportare da Fiumicino, in futuro, passeggeri in 20 minuti fino al centro di Roma. (ANSA).