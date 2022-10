Si barrica in casa con figlio, trattative ancora in corso

(ANSA) - BRESCIA, 06 OTT - Sono proseguite tutta la notte e sono ancora in corso le trattative tra i carabinieri e il padre separato che si è barricato in casa a Roncadelle, nel Bresciano, con il figlio di quattro anni. Ieri pomeriggio l'aveva strappato dalle mani dell'assistente sociale durante un incontro protetto per poi darsi alla fuga. Minacciando l'assistente sociale, aveva mostrato anche una pistola che non è chiaro se fosse vera. L'uomo ai militari chiede tempo prima di aprire la porta e restituire il bambino che sta comunque bene, secondo quanto ricostruito dagli stessi carabinieri che da ieri sera hanno isolato l'intera area dove abita l'uomo. (ANSA).