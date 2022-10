Polonia: decollo caccia italiani per intercettare jet russi

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Ancora uno 'scramble' (decollo immediato) per gli Eurofighter italiani impegnati nell'attività di Air Policing Nato in Polonia. I caccia - informa l'Aeronautica Militare in un tweet - si sono alzati in volo ieri per intercettare quattro velivoli russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio dell'exclave russa di Kaliningrad. Nelle ultime settimane i decolli degli Eurofighter si sono ripetuti più volte, a segnalare un'attività intensa di risposta alle iniziative russe nell'area. (ANSA).