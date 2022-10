Ucraina:Arci-Acli,lavoriamo a manifestazione per la pace

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Arci e Acli lavorano ad una grande manifestazione per la pace, tra al fine di ottobre e i primi di novembre, una manifestazione che "raccolga gli appelli della società civile" e che "sia trasversale". "Se nell'opinione pubblica c'è la volontà di costruire una grande manifestazione, ne saremo protagonisti", dice il presidente delle Acli Emiliano Manfredonia. Il presidente dell'Arci Daniele Lorenzi auspica "una grande manifestazione che coinvolga tutti quelli che pensano che sia il caso di chiudere la guerra, convocata dalla società civile e non da un partito politico". Intanto la Rete per la pace e il disarmo ha convocato iniziative tra il 21 e il 23 ottobre, a otto mesi dal conflitto e a ridosso della Settimana Onu per il disarmo. (ANSA).