Emiliano, Letta è stato eroico, no a processi a dirigenti Pd

ROMA, 05 OTT - "Enrico Letta ha fatto una campagna elettorale eroica, come tutto il Pd, perché sapevamo di perdere ma, ciononostante, il popolo del Pd si è battuto in tutta Italia in maniera strenua. Non so se ci sono altre comunità in grado di fare una cosa del genere. E abbiamo retto. Abbiamo preso qualche voto in più, rispetto all'ultima volta, nonostante la scissione di Iv e di Calenda. Domani bisognerà fare riferimento, più che a nomi o a processi ai dirigenti che non credo siano utili, a come si organizza l'opposizione, io avevo proposto un coordinamento delle opposizioni". Lo ha detto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, uscendo da Palazzo Chigi.