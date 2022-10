Regeni: Fico, l'Egitto non rispetta i diritti umani

(ANSA) - TRIESTE, 05 OTT - "L'Egitto è un Paese che non rispetta i diritti umani, sul caso Regeni ha fatto solo ostracismo. Il nostro Stato si deve muovere con tutta la sua forza, come ha fatto in questi cinque anni per stare al fianco della famiglia Regeni, ricordando sempre che non è un caso" della famiglia, ma "una questione di Stato e non si deve retrocedere. Né prima si doveva fare, né è stato fatto, né va fatto dopo", lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo a una domanda su quali misure debba prendere lo Stato italiano a fronte del fatto che la prossima Cop si terrà in Egitto. (ANSA).