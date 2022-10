Atlantia: via libera cda, 'congrua' l'offerta di Schema Alfa

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Il Consiglio di amministrazione di Atlantia ha ritenuto congruo il corrispettivo di 23 euro per azione offerto da Schema Alfa. Lo si legge in una nota al termine della riunione dello stesso Cda. La decisione è stata presa all'unanimità con la sola astensione dei consiglieri Christian Coco (Investment Director in Edizione e Consigliere di Amministrazione di Schemaquarantadue e di Schema Alfa) e Valentina Martinelli (Head of Financial Accounting and Compliance in Edizione). (ANSA).