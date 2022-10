Gas: Francia, riserve al 100% per l'inverno

(ANSA) - PARIGI, 05 OTT - Le riserve francesi di gas sono state riempite al 100% in vista dell'inverno: è quanto annuncia oggi la Commission de régulation de l'énergie (CRE), appellandosi a tutti i francesi a fare comunque uno "sforzo collettivo massiccio per ridurre i nostri consumi di energia". "La campagna di riempimento degli stock per l'inverno 2022/2023 si conclude con stock di oltre il 99%", riferisce la CRE, aggiungendo che la Francia diventa così il terzo Paese europeo dopo il Belgio e il Portogallo a riempire al massimo le sue capacità di stoccaggio del gas naturale. (ANSA).