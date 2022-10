Cia, Putin è con le spalle al muro, può essere pericoloso

(ANSA) - WASHINGTON, 04 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin può essere "abbastanza pericoloso e sconsiderato" se viene messo alle strette. Lo ha detto in un'intervista alla CBS il direttore della Cia Bill Burns. Putin deve "essere preoccupato, non solo di ciò che sta accadendo sul campo di battaglia in Ucraina ma anche di ciò che sta accadendo a casa e a livello internazionale", ha sottolineato ancora Burns aggiungendo che, nonostante la promessa della Cina a febbraio di "un'amicizia senza limiti", Pechino ha rifiutato di offrire supporto militare. "Putin adesso si sente con le spalle al muro e può essere piuttosto pericoloso e sconsiderato". (ANSA).