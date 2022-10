Governo: Lega,avanti contro caro bollette,flat tax,Quota41

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Avanti tutta sull'estensione della Flat Tax fino a 100.000 euro di fatturato e superamento della legge Fornero grazie a Quota41 per dare opportunità ai giovani": è il succo - informa la Lega - dei ragionamenti di molti membri del consiglio federale, in corso a Roma, che individuano nella revisione del reddito di cittadinanza, nel taglio della burocrazia e nello sblocco dei cantieri altre priorità. Prima emergenza da affrontare e risolvere - aggiungono le stesse fonti - quella delle bollette e del caro-energia, con un intervento importante che la Lega invoca da tempo, in attesa di un'azione, se mai ci sarà, a livello europeo. (ANSA).