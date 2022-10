Ucraina: Guerini ha illustrato al Copasir 5/o decreto armi

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il Copasir nella seduta odierna ha svolto l'audizione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Nel corso dell'audizione, informa il presidente del Comitato, Adolfo Urso, "il ministro ha aggiornato il Comitato in merito al conflitto in corso tra Russia e Ucraina rispetto anche alle sue molteplici recenti implicazioni nello scenario geopolitico. Nel corso dell'audizione si sono inoltre condivisi in modo esaustivo i contenuti del quinto Decreto interministeriale che autorizzerà la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina, riscontrando l'aderenza del decreto medesimo alle indicazioni e agli indirizzi dettati dal Parlamento". (ANSA).