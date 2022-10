Prima bozza vertice Ue, 'fare proposte su price cap a gas'

(ANSA) - BRUXELLES, 03 OTT - Il Consiglio europeo invita la Commissione a "proporre soluzioni praticabili per ridurre i prezzi attraverso un price cap al gas". E' quanto si legge nella bozza provvisoria della dichiarazione del vertice informale dei leader Ue di Praga. Il testo chiede di "accelerare i negoziati per partnership reciprocamente vantaggiose su sicurezza dell'approvvigionamento e riduzione dei prezzi". La dichiarazione, da qui a venerdì, potrà subire modifiche e non si esclude che al termine del vertice non ci sia neanche uno 'statement' se si riterrà che, sui temi del dossier energia, non ci siano passi avanti rispetto al vertice di giugno. (ANSA).