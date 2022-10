Morto Douglas Kirkland, sue le foto iconiche di Marilyn Monroe

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Addio a Douglas Kirkland, il fotografo delle star, quello che ha reso Marilyn Monroe ancora più indimenticabile con le foto con indosso solo il lenzuolo di seta bianco per la rivista Look Magazine. E' morto ieri sera nella sua casa di Los Angeles dove viveva con la moglie Francois. Nato il 16 agosto del 1934 in Canada, Kirkland ha fotografato più di 600 grandi celebrità, è stato "special photographer" sul set di oltre 150 film (titoli del calibro di 2001: Odissea nello Spazio, La mia Africa, Moulin Rouge, Titanic). 'An evening with Marilyn Monroe' è il servizio fotografico realizzato per Look Magazine scattato nel 1961: 55 indimenticabili foto dell'attrice, all'apice del successo, ritratta in pose sensualissime. Tra le celebrities fotografate Brigitte Bardot, Michael Jackson, Sofia Loren, Catherine Deneuve e Angelina Jolie. Alla Mostra di Venezia nel 2014 A life in pictures, fu una mostra-evento da lui stessa inaugurata, prodotta da Vanity Fair, che oggi ha avuto la notizia della morte di Kirkland dall'agente italiana del grande fotografo. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali LUCIE Award for Outstanding Achievement in Entertainment Photography. L'archivio di Douglas Kirkland raccoglie una serie sterminata di testimonianze visive sulle celebrità di Hollywood e la sua cultura degli ultimi 50 anni. (ANSA).