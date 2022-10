Migranti:Fico lascia Lampedusa, mai perdere speranza di pace

(ANSA) - LAMPEDUSA, 03 OTT - Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha lasciato Lampedusa: si è imbarcato su un volo destinazione Roma. Per lui, nel giro di 5 mesi, è stata la seconda visita sulla più grande delle isole Pelagie. Vi era già stato lo scorso 28 aprile in occasione della prima giornata di "Lampedusa, isola di Pace". Oggi, come allora, Fico ha tenuto a ribadire che "non bisogna mai perdere l'idea e la speranza che dobbiamo, insieme, costruire una pace attiva, forte e costante". (ANSA).