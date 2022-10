Istat: Bes, cresce divario, al Sud 1,7 anni di vita in meno

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - In Italia la speranza di vita alla nascita nel 2021 era di 82,4 anni ma l'aspettativa cambia nei territori con il Sud che ha circa 1,7 anni in meno rispetto al Nord. E' quanto emerge dal Report Istat "Misure del Benessere equo e sostenibile dei territori secondo il quale tra il 2020 e il 2021 la speranza di vita è cresciuta al Nord(dopo la caduta del primo periodo della pandemia) e diminuita al Sud fissandosi rispettivamente a 82,9 e a 81,3 anni. Divari significativi si hanno nell'istruzione con 35,8% degli studenti del Nord nel 2021 con una competenza matematica non adeguata in terza media a fronte del 60% nel Sud, ma anche su lavoro e salute (ANSA).