Il Brasile al ballottaggio il 30 ottobre

(ANSA) - SAN PAOLO, 02 OTT - Il risultato elettorale per le presidenziali in Brasile non ha restituito una vittoria netta. Tutto è rimandato al ballottaggio del 30 ottobre per la corsa tra il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) e il suo avversario, il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl). Anche se lo scrutinio non è terminato, il dato è ormai ufficiale. (ANSA).